Terrorismo, 25enne condannato ma torna in libertà

(red.) La sentenza per lui è arrivata proprio nel momento in cui ha chiuso il suo periodo di detenzione nel carcere di Sassari. Nelle ore intorno a martedì 24 dicembre il tribunale di Brescia ha condannato a 1 anno e poco più di tre mesi di reclusione per terrorismo Yasin Khan. Si tratta del 25enne bengalese richiedente asilo che venne arrestato in un centro d’accoglienza a Montichiari.

Al momento della perquisizione, aveva con sé un documento d’identità falso ed era anche accusato di aver fatto proselitismo all’Isis tramite il web, partendo già dalla Libia dove era sotto indagine. Dopo l’arresto era stato condotto nel carcere sardo e ora per lui, nonostante la condanna, è arrivato il ritorno alla libertà. Ma sarà espulso dall’Italia alla luce del decreto di allontanamento già firmato.