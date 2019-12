Chiari, uccise rivale dopo una lite: condannato a 30 anni

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 18 dicembre, il giudice del tribunale di Brescia Christian Colombo ha condannato a 30 anni di carcere Marsell Disha Romelli. Si tratta del 27enne albanese che la sera del 4 settembre 2018 uccise con un oggetto, forse un cacciavite, il 34enne connazionale Arben Kola. Il processo si è celebrato con rito abbreviato e questo vuol dire che la condanna inflitta per omicidio stradale aggravato dai futili motivi gli ha evitato l’ergastolo. I fatti si erano consumati a Chiari, nella bassa bresciana, mentre era in corso il Palio delle Quadre.

Nell’ambito della condanna, il 27enne deve anche pagare una provvisionale di 50 mila euro alla moglie e 15 mila euro ciascuno ai due fratelli della vittima. Quella sera Romelli e Kola avevano avuto una lite all’esterno di una sala slot in paese, forse per questione di sostanze stupefacenti. E l’assassino avrebbe inferto un colpo di cacciavite al petto del rivale, rendendo inutile il trasferimento in ospedale.

Nel corso del processo che ha portato a questa condanna, il legale dell’imputato aveva chiesto di riconoscere la semi infermità mentale, ma una perizia aveva riconosciuto la capacità di intendere e volere. Ora si attenderanno le motivazioni entro tre mesi, ma l’avvocato dell’uomo ha già annunciato ricorso in appello.