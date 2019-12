Delitto Monia Del Pero, madre chiede risarcimento allo Stato

(red.) Visto che l’assassino della figlia non l’ha mai risarcita, ora lei chiede che sia lo Stato a farlo. Era il 1989 quando Monia Del Pero venne uccisa a 19 anni a Manerbio, nella bassa bresciana, dall’ex fidanzato. Ma l’uomo, nonostante una disposizione di legge, non ha mai risarcito la famiglia per quanto commesso.

A trent’anni di distanza la madre della giovane, Gigliola Bono, si è rivolta al tribunale di Roma per chiedere quanto, secondo lei, le spetta. L’udienza si è svolta nella Capitale e la donna ha detto di aver depositato delle memorie che l’Avvocatura dello Stato non avrebbe contestato. Ora la stessa madre attende un’altra udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento.