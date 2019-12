Corruzione, chieste condanne per addetto ed ex sindaco Pompiano

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 17 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nell’ambito di un procedimento che vede alla sbarra l’ex dipendente comunale di palazzo Loggia Claudio Lazzari e l’ex sindaco di Pompiano Maria Angela Marinoni. Lazzari, tra l’altro, non è nuovo alle aule di giustizia dopo che si è visto condannare in primo e secondo grado (con lo sconto) per violenza sessuale.

Quella che avrebbe attuato contro alcune donne straniere che si erano rivolte a lui, addetto dello Sportello Edilizia del Comune, per chiedere l’abitabilità delle loro case. E il tema, in qualche modo, riguarda anche questa seconda vicenda a suo carico. Tanto che il sostituto procuratore ha chiesto per lui 3 anni e quattro mesi di reclusione e anche per l’ex primo cittadino.

L’accusa è quella di corruzione in riferimento al fatto che Lazzari avrebbe incassato denaro dall’ex sindaco ingegnere per aver “aggiustato” alcune pratiche di abitabilità a Pompiano e nonostante non fossero regolari. Il processo su questo fronte è stato aggiornato al 4 febbraio quando è attesa anche la sentenza.