San Polo, senza patente investì ciclista: 21enne a processo

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nell’ambito di un procedimento che porterà un ragazzo di 21 anni a processo dal prossimo aprile 2020. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver investito in auto una madre ciclista che in quei minuti si stava recando all’asilo per prendere la figlia piccola. Quel giorno la madre del ragazzo, allora 19enne, era in vacanza e così il figlio aveva preso l’auto della donna nonostante non avesse mai ottenuto la patente.

Dal quartiere di San Polo, a Brescia, dove abita era andato in giro con un amico coetaneo. Poi, erano entrati con la vettura all’interno di un parco e avevano imboccato un viale nel momento in cui stava arrivando la donna in bicicletta. Questa aveva subito delle ferite e chiesto aiuto mentre l’allora 19enne, capendo di aver commesso una bravata, aveva cercato di allontanarsi dal posto.

Ora sarà sul banco degli imputati per lesioni personali stradali gravi. Nel corso del processo saranno sentiti come testimoni la donna che aveva riportato i traumi alla spalla e anche l’agente della Polizia Locale che aveva ricostruito la dinamica.