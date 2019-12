‘Ndrangheta, chieste condanne da 4 a 13 anni nel bresciano

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 4 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza di un processo che si sta celebrando con rito abbreviato a carico di due soggetti. Fanno parte di un gruppo che avrebbe operato soprattutto in provincia di Bergamo e i cui componenti sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. In generale sono state chieste condanne dai 4 ai 13 anni. Sul fronte bresciano sono due gli imputati, residenti nella nostra provincia e che hanno scelto il rito ridotto, mentre a Bergamo si celebra il dibattimento per altri dieci.

L’inchiesta era stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia e partendo da quanto accaduto nel dicembre 2015. A Seriate, nella bergamasca, tre bresciani avevano bruciato diversi mezzi di una ditta di autotrasporti. Dall’indagine è emerso che erano legati ad esponenti vicini alla ‘ndrangheta per il recupero di crediti. E dell’inchiesta hanno fatto parte anche una serie di estorsioni. Il processo bresciano è stato aggiornato al 12 febbraio.