Processo per delitto Bailo, Pasini: “L’ho spinta, è caduta”

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’altra udienza nell’ambito del processo che si sta celebrando con rito abbreviato a carico di Fabrizio Pasini. L’ex sindacalista è imputato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, nei confronti della collega e amante Manuela Bailo. E ieri Pasini, che si trova recluso in carcere dal 20 agosto del 2018 dopo l’accusa di aver ucciso la donna nella notte tra il 28 e il 29 luglio, è stato interrogato per più di due ore durante la sua deposizione.

Ha rivelato di essersi fatto accompagnare al pronto soccorso per un risentimento alle costole e di essere poi tornato, sempre con la donna, alla casa di Ospitaletto. Qui sarebbe avvenuta la lite e l’uomo ha riferito in aula al giudice e all’accusa che Manuela voleva che lui lasciasse la famiglia e non fosse più solo amante. A quel punto lo scontro sarebbe proseguito nella casa dello zio di Pasini e qui Manuela avrebbe urlato.

Subito dopo, come ha ammesso l’imputato, ha spinto l’amante facendola cadere dalle scale. Poi avrebbe tenuto nascosto il corpo prima di abbandonarlo tra le campagne della provincia di Cremona. “Ma non l’ho sgozzata” ha concluso. Il processo è stato aggiornato al 31 gennaio quando potrebbe arrivare anche la sentenza.