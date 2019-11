Tenta di strangolare amica dopo avances, a processo

(red.) La vicenda aveva scosso Nave, nella bassa Valtrompia, nel bresciano, per un caso di possibile e tentata aggressione a sfondo sessuale. Al centro di tutto c’è il 34enne Filippo Vitello che lo scorso luglio venne arrestato e da allora si trova detenuto nel carcere di Canton Mombello a Brescia. Ma la notizia delle ore intorno a giovedì 28 novembre e riportata dal Giornale di Brescia è che il suo avvocato ha presentato una richiesta di scarcerazione del proprio assistito. L’episodio si era consumato lo scorso gennaio quando il 34enne dipendente comunale di Nave, ora sospeso, era con una ragazza che conosceva da tempo.

Con lei, una barista quasi coetanea, stava trascorrendo la serata tra i locali. Poi in auto avrebbe tentato un approccio sessuale, rifiutato dalla donna che si sarebbe sentita minacciata e perfino strangolata. Ma da quella morsa sarebbe riuscita a liberarsi e a fuggire a piedi. Aveva voluto raccontare la sua storia sui social, attirando l’attenzione di un utente che aveva avvertito i carabinieri.

A loro, infatti, la donna non aveva denunciato quanto le sarebbe capitato. Le indagini seguenti hanno portato all’arresto dell’uomo che il prossimo 14 febbraio sarà a processo per difendersi dall’accusa di tentato omicidio per il presunto strangolamento. E nel frattempo l’imputato chiede di uscire dal carcere.