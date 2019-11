Gussago, brucia la casa dei vicini dopo lite: a processo

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 26 novembre, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nell’ambito di un processo in corso dopo un incendio che era stato appiccato ai danni di una casa non abitata e in via di ristrutturazione in via Pinidolo a Gussago, in Franciacorta. I carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia e quelli della stazione locale, insieme al magistrato, hanno sempre ritenuto che l’accusato sia Luigi Fausti, un 55enne del paese, entrato in azione dopo una lite con i vicini. Le fiamme erano divampate il 6 giugno del 2018 e secondo gli inquirenti sarebbero state accese dall’uomo non intenzionato a sistemare le parti comuni dell’edificio in quel momento vuoto.

Ora la vicenda è approdata in dibattimento, con l’imputato intenzionato a difendersi. Sul tavolo della procura e del giudice chiamato a decidere ci sono le immagini riprese dalle telecamere e le sensazioni dei vicini di casa. Tra loro, anche la proprietaria dello stabile, costituita parte civile con il marito, che aveva sempre riferito di quel battibecco con il 55enne. Dalle immagini delle telecamere era emersa, seppur sfocata, una figura simile a Fausti e anche una vettura paragonabile alla sua.

Non solo, perché nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati vestiti simili a quelli indicati nelle immagini. L’uomo si è sempre smarcato da ogni accusa, ma è finito agli arresti domiciliari e ora alla sbarra. Il processo è stato aggiornato al 6 aprile quando sarà sentito anche il compagno della donna. Il 55enne è accusato di aver impedito la ristrutturazione dello stabile e soprattutto del fuoco che avrebbe appiccato.