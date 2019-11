Commercialisti, il presidente dell’Ordine Bs a processo

(red.) Parte del consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Brescia finisce a processo. Si tratta, come dà notizia Bresciaoggi, del presidente Michele De Tavonatti e dei consiglieri Rosa Billone (consiglio dell’ordine) e Massimo Bulgari (consiglio di disciplina). Secondo l’accusa, i tre nel momento in cui si sono candidati a rivestire i loro incarichi all’interno dell’ente avrebbero omesso di dare notizia di loro precedenti condanne o situazioni pendenti in tribunale.

Per il Consiglio di disciplina si può archiviare, ma non così per la magistratura che li manda alla sbarra. Sui tre si erano aperte le indagini dopo che si erano analizzate le dichiarazioni sostitutive del 2017 e 2018 dove non erano indicati i procedimenti penali e nemmeno le condanne subite.

Ma tra questi ci sarebbe chi ha avuto condanne per bancarotta, altri per assegni a vuoto o indagati in processi per reati a livello di tributi o fisco. Insieme a loro tre erano stati indagati anche altri commercialisti, ma la loro posizione è stata archiviata. Per i tre che ora andranno a processo l’accusa è di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.