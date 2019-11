Stalker contro la ex fidanzata, indagini verso il processo

(red.) Nei giorni successivi a martedì 26 novembre il giudice di turno del tribunale di Brescia fisserà l’udienza per la richiesta di processo a carico di un 41enne kosovaro, accusato di stalking nei confronti della ex compagna. Il suo atteggiamento continuato nel tempo e durato tre anni, dal 2016, era stato più volte denunciato dalla donna fino a portare all’arresto e alle indagini. Nel mirino del 41enne di Pristina c’era un’avvocatessa bresciana di 44 anni che avrebbe subito aggressioni fisiche e verbali dopo averlo lasciato.

L’ultimo atto di quell’escalation era andato in scena il 26 maggio scorso quando l’ex fidanzato l’aveva inseguita in auto, le aveva tagliato la strada e aperto la portiera cercando con la forza di farla uscire dall’abitacolo. La vittima, nella denuncia alle forze dell’ordine, diceva di aver paura anche per i familiari e il nuovo compagno e di essere stata costretta a cambiare le abitudini.

L’uomo era arrivato perfino a pedinare un amico della 44enne, a urlarle in faccia davanti ai colleghi, telefonarle in ogni modo e attaccarsi al suo citofono di casa. In più, aveva creato nel cellulare della ex un meccanismo con cui riusciva a leggere da remoto sul proprio telefono le mail e i messaggi che la donna riceveva.