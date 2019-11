Rezzato, in auto uccelli protetti rubati: condannato a 4 mesi

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 23 novembre un trafficante di uccelli residente a Botticino, nel bresciano, è stato condannato dal tribunale a scontare quattro mesi di reclusione. Collaboratore di un commerciante attivo nel settore, l’ex cacciatore – la licenza gli è stata sospesa per la sua attività non legale – era stato fermato lo scorso giugno a Rezzato dai carabinieri forestale di Brescia.

A bordo della sua auto c’erano 320 esemplari di tordo bottaccio e cesena rubati dai nidi. Li aveva qualificati come specie allevate ponendo dei falsi anellini di identificazione, poi li avrebbe usati come richiami vivi per la caccia da appostamento.