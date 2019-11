Ospitaletto, tecnico al modem ma ruba due gioielli

(red.) Il prossimo gennaio in tribunale a Brescia si terrà un processo a carico di un 49enne di Sarezzo che, sfruttando il servizio di un controllo tecnico per un modem in un’abitazione di Ospitaletto, nell’hinterland bresciano, ha rubato due gioielli ai proprietari. In particolare, un anello in oro bianco con diamanti e un bracciale in oro rosa con pietra onice. Gli episodi erano avvenuti nel dicembre del 2016 tra il 13 e il 30, portando i residenti a denunciarlo. Uno di questi è il marito, nel frattempo morto in un incidente e l’altra è la moglie che sarà parte civile nel processo.

Come ha raccontato lei stessa, l’8 dicembre di quell’anno aveva contattato il 187 per chiedere di trasferire il numero di utenza e in attesa di avere un appuntamento. Pochi giorni dopo all’abitazione è giunto in effetti un tecnico che avrebbe messo le mani sul modem, ma l’operazione non sarebbe andata a termine. Poi era tornato il 30 e nel pomeriggio i proprietari, subito dopo l’arrivo del tecnico, avevano notato la mancanza dei due gioielli.

A quel punto il marito aveva chiamato l’operatore dicendogli che lo avrebbe denunciato se non gli avesse restituito il maltolto. Dall’altra parte il tecnico ha detto di vivere una situazione complicata in famiglia e che avrebbe sistemato tutto. Tuttavia, in seguito ha di nuovo contattato la coppia dicendo di aver venduto i due gioielli a un negozio Compraoro di Gussago e l’altro a un negozio di Concesio. Quindi è scattata la denuncia per furto in abitazione.