Favorisce latitante, anarchico condannato a oltre 3 anni

(red.) Nella giornata di ieri, in tribunale a Brescia, è arrivata una sentenza di condanna a 3 anni e due mesi di reclusione nei confronti di Manuel Oxoli. Si tratta del 38enne anarchico bresciano accusato di aver protetto e trovato un nascondiglio al latitante spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, accusato anche di attentati terroristici. Oxoli venne arrestato a Marmentino, in alta Valtrompia, proprio per il favoreggiamento e aver sottratto il latitante alla pena.

Nel momento in cui ieri il giudice pronunciava la sentenza, all’esterno del palazzo di giustizia una trentina di antagonisti si sono presentati con striscioni e cartelloni in difesa dell’anarchico. A Sorroche gli agenti della Digos erano arrivati proprio seguendo i movimenti del 38enne di Pertica Alta.

Lo spagnolo è ritenuto dalla procura di Venezia l’esecutore del botto esplosivo alla Lega di Villorba, in provincia di Treviso e anche per l’attentato alla scuola di Polizia Polgai del dicembre 2015. Sorroche era latitante dal momento in cui era arrivato un cumulo di condanne a 9 anni anche per gli assalti ai cantieri alla Tav in Val Susa.