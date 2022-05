Sirmione Photo Residency: selezionato Davide Greco

Sirmione. Nel segno del Premio Sirmione per la Fotografia, giunto quest’anno alla sua XIII edizione, e proseguendo la proficua collaborazione tra Sirmione – la casa della fotografia – e Magnum Pho- tos è nata quest’anno la “Sirmione Photo Residency”. Un successo già dalla prima edizione; ben 99 i partecipanti che hanno sottoposto il proprio progetto fotografico per la selezione 2022.

Sarà Davide Greco il protagonista di quest’anno. Il progetto con cui il fotografo ha convinto la Giuria si intitola Parcours ed è stato realizzato in Francia, a Clermont-de-l’Oise, nel 2021.

Sirmione è già pronta ad accogliere Greco e la sua creatività: il fotografo avrà a disposizione due settimane per ideare, elaborare e realizzare il proprio progetto personale. Ispirandosi ai paesaggi , ai i monumenti e ai siti archeologici, al lago di Garda e alla vivacità che si respira tra i vicoli percorsi in ogni momento da volti nuovi. Una terra unica, nota in tutto il mondo per le sue bellezze, tutta da scoprire e immortalare.

Per l’autore del progetto selezionato sono previsti infatti: un soggiorno di due settimane a Sirmione; il rimborso delle spese di viaggio (fino ad un massimo di mille euro); una diaria complessiva di 2.500 euro per le due settimane.

Davide Greco è già al lavoro con Andréa Holzherr – Global Exhibitions Directordi Magnum Photos – eLudovica Pellegatta – Business Development Managerdi Magnum Photos – per elaborare un nuovo progetto fotografico che verrà realizzato a Sirmione nella prima metà di ottobre 2022.

“Parcours” è un progetto sviluppato durante una residenza d’artista a Clermont-de-l’Oise, organizzata dall’associazione fotografica Diaphane. Parcours è stato ispirato da una personale ricerca su una particolare forma di disorientamento chiamata “spatial cognitive deskilling”: più diventiamo dipendenti da artefatti cognitivi come le mappe digitali, minore sarà la nostra capacità di orientarci in ambienti inesplorati. Stiamo diventando ciò che i giapponesi chiamano “hōkō onchi”, letteralmente “sordi alla direzione”. Quando gli algoritmi saranno abbastanza evoluti, ci fideremo ancora dei nostri sensi?

«La mia visita a Clermont è stata l’occasione per esplorare un luogo sconosciuto facendo affidamento ad un sistema di navigazione poco convenzionale: le persone. Grazie al loro aiuto- spiega il fotografo- ho creato il mio itinerario di viaggio a Clermont basato sulle esperienze personali dei suoi abitanti».

«Partendo dai miei primi contatti locali, ho chiesto a ogni partecipante di pensare ad un luogo in cui voler essere fotografati: un luogo speciale legato a un ricordo o a un’emozione, pubblico o privato, purché entro i confini della città. Successivamente, ogni partecipante aveva la possibilità di coinvolgere altre persone da fotografare, permettendomi di proseguire o meno lungo il sentiero da loro tracciato. In questo modo i soggetti fotografati sono diventati i creatori di una mappa collettiva» continua Greco.

«Durante la mia residenza ho esplorato la città muovendomi spesso senza una meta precisa. Mi sono lasciato sedurre dal mio disorientamento alla ricerca di immagini che potessero riempire l’assenza di un immaginario personale della città. I ritratti degli abitanti e la serie dei dettagli fotografati durante lunghe camminate solitarie compongono un’immagine di Clermont in cui il disorientamento è compensato dalla bellezza di un incontro».

La creazione di una mappa di Clermont è anche un omaggio alla dinastia di cartografi e astronomi Cassini, trasferitisi in Francia dall’Italia nel XVII secolo, ai quali la città di Clermont ha intitolato un liceo, una strada e dedicato un monumento: il busto di César-François Cassini. La sua prima mappa della Francia, completata dal figlio, ha fornito la rappresentazione più accurata del Paese, la cui realizzazione ha richiesto più di cinquant’anni di lavoro.

La serie Parcours sarà esposta al festival Photaumnales 2022 a Clermont-de-l’Oise.