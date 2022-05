“Napalm girl”, 50 anni dopo Kim Phuc Phan Thi a Brescia

Brescia. Lunedì 9 maggio alle 17.30, nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia, a Brescia, è in programma un incontro con il fotografo Nick Ut che nel giugno del 1972 scattò, durante la guerra in Vietnam, una delle immagini più iconiche nella storia della fotografia: “Napalm girl”.

Per ricordare quel drammatico momento, cinquant’anni dopo, sarà presente a palazzo Loggia, oltre al fotografo, la bambina ritratta Kim Phuc Phan Thi.

Interverranno, inoltre, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, la vice sindaco e assessora alla Cultura Laura Castelletti, il presidente del Consiglio comunale Roberto Cammarata, il direttore artistico di Ma.Co.f Renato Corsini e LyThiThanhThao, gallerista e divulgatrice d’arte.

L’iniziativa è promossa da Comune di Brescia, Ma.Co.f, Fondazione Brescia Musei e Festival della Pace.