Brescia svuotata, Brescia spaventata: Brescia provata dal coronavirus. Basta poco per percepire questi stati d’animo ovunque si vada. Tra vie deserte e stazioni da far west, pochissime persone, costrette a uscire, camminano indossando la mascherina con aria sconsolata. Ma non finirà così. La nostra città si riprenderà. Come ha sempre fatto. Reportage di Nicola Zambelli

Viaggio tra vie e piazze di una città chiusa per quarantena.

