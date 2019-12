Soccorso alpino: recuperati sul Pizzocolo quattro escursionisti

Sono stati ritrovati e portati a valle i quattro escursionisti – due uomini e due donne di Ravenna – che stamattina all’alba, giovedì 12 dicembre, avevano chiesto aiuto nella zona del Monte Pizzocolo a Toscolano Maderno. Erano sul posto da ieri, mercoledì, con l’intento di raggiungere il bivacco “Due Aceri”, ma non ci sono mai arrivati. Hanno sbagliato strada e sono rimasti per tutta la notte all’aperto mentre arrivava la neve. Stamane poco prima delle 6 hanno chiesto aiuto a causa delle nevicate in corso, mentre l’elicottero non poteva raggiungerli proprio per le avverse condizioni meteo.

Il soccorso alpino ha recuperato i quattro escursionisti dispersi sull'Alto Garda

