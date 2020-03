Coronavirus: la prima linea dell’ospedale Civile di Brescia

Si passa il confine e si indossa l’elmetto. Questa è la prima linea contro il Covid-19. Qui arrivano buona parte dei contagiati bresciani, ed è qui che vengono visitati e curati. E’ vero, in Lombardia le bombe non ci sono, ma Brescia non sembra molto diversa da Kabul o Sarajevo. Qui la linea del fronte appare molto chiara. E anche qui ogni giorno la conta dei morti è tragica. Reportage di Nicola Zambelli.

