Ant Brescia, apre il temporary store in centro storico

Come avviene ormai da diversi anni, in occasione del periodo natalizio, Fondazione ANT sarà nuovamente presente nel cuore di Brescia con il suo Temporary Solidale, aperto in Piazza Duomo, proprio all’angolo della galleria, tutti i giorni fino alla vigilia di Natale dalle ore 9 alle 20, a partire da questa settimana.

Al charity shop di ANT si potranno trovare piccoli e grandi manufatti artigianali, realizzati da un gruppo di volontarie, che durante tutto l’anno si incontrano e sferruzzano creando addobbi e decorazioni per arredare la casa durante le feste. Inoltre, saranno esposti cesti, strenne e tanti prodotti enogastronomici, tra i quali il Paniere delle Eccellenze Bresciane, la scatola con all’interno prodotti di altissima qualità.

