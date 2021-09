Sblocco delle cartelle esattoriali, Massetti: “Fare pulizia dei crediti fiscali inesigibili”

(red.) Scattato dal 1° settembre lo sblocco delle cartelle esattoriali. Per le imprese, in primis, ma anche per i semplici cittadini. Temuto, in particolare dalle imprese che hanno beneficiato dello stop arrivato con il Decreto Cura Italia dell’8 marzo 2020 e poi della proroga contenuta nel Decreto Sostegni bis e prorogato infine sino al 31 agosto. Una misura emergenziale di aiuto alle famiglie e alle imprese in un momento di liquidità quasi azzerata dal crollo dei fatturati, ma, come tutti i provvedimenti straordinari non poteva durare all’infinito.

Da ieri ripresa dunque la corsa delle notifiche. Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Occorre fare pulizia dei crediti fiscali inesigibili e rateizzare le pendenze col fisco. Non bisogna compromettere il clima di fiducia e gli sforzi che gli artigiani e i piccoli imprenditori stanno facendo per agganciare la ripresa e rilanciare la propria attività. Bisogna tornare pian piano alla normalità e in questo processo di ripartenza rientra certo anche il dover adempiere agli obblighi con le pubbliche amministrazioni: ma i problemi restano e l’auspicio è che la pubblica amministrazione torni a incassare i crediti valutando le situazioni ancora compromesse e non in maniera indiscriminata e aggressiva. Auspichiamo quindi buon senso da parte delle Amministrazioni e gradualità. »