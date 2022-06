Crédit Agricole Italia accordo di filiera con Valtellina spa

Milano. Crédit Agricole Italia ha sottoscritto un accordo di filiera con Valtellina Spa, azienda specializzata nella costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, che vede la sua adesione alla piattaforma di Supply Chain Finance del Gruppo, con l’attivazione del servizio di Confirming.

Una soluzione che, grazie al supporto creditizio garantito dalla Banca, consente a Valtellina Spa di implementare la gestione del capitale circolante tra Capofiliera e Fornitori. Crédit Agricole Italia sostiene infatti i Fornitori dell’azienda nella cessione di crediti commerciali derivanti da fatture vantate nei confronti del Capofiliera, beneficiando dello standing creditizio del Capofiliera stesso. Con il Confirming la Società intende dunque ampliare e semplificare le opzioni disponibili di accesso al credito dei propri Fornitori.

Valtellina SpA, opera da più di 80 anni nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e si posiziona sul mercato come un riferimento consolidato, tanto nelle TLC quanto nelle infrastrutture per reti energetiche. L’azienda è stata in grado di adattarsi nel tempo ai cambiamenti, di crescere e di cogliere le attuali sfide dell’evoluzione digitale. La società dedica grande attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza sul lavoro e del benessere delle persone e del contesto lavorativo in cui queste operano, anche attraverso scelte innovative. Una visione che, grazie alla collaborazione con Crédit Agricole Italia, trova ulteriore motivo di consolidamento nella filiera produttiva.