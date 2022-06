Pi network, dove nasce e come funziona

Milano. Ultimamente avrete sentito parlare di Pi coin, ma di certo vi sarete chiesti cos’è fondamentalmente e come funziona almeno a grandi linee. Iniziamo col dire che è un progetto che nasce agli inizi del 2019 da tre scienziati della Stanford University. Per i già esperti del settore, è molto facile da utilizzare perchè è una moneta digitale da cui trarre guadagno con una semplice app dello smartphone, disponibile sia per Ios che per Android. Lo scopo è di offrire una piattaforma comune e accessibile per tutti, anche se per poter accedervi si ha bisogno di un invito. L’ attività di mining si velocizza ogni volta che si invita qualcuno e questo utilizza l’app. La sua blockchain è facile da usare ma non si può collegare ad altre. Si può usare solo per comprare o dei servizi, o dei beni, ma non è possibile cambiarle con le altre valute, cripto e non.

In relazione a ciò, se si ha intenzione di eseguire invece più operazioni, si ha bisogno di piattaforme di scambio “classiche” che ti danno invece questo tipo di opzioni. Una delle piattaforme che ti permette questo è Bitcoin Up che di certo metto a disposizione invece l’opzione di poter cambiare le proprie criptovalute in altro.

Certamente questo limite è a discapito di questa moneta digitale, e a quanto pare non sarebbe l’unico limite: al momento non è considerata davvero affidabile.

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi e gli svantaggi del suo utilizzo.

Vantaggi della Pi

il protocollo che utilizza, ovvero Stellar, permette di pagare in modo veloce e di disperdere poca energia

sta cercando di realizzare una rete tanto grande quanto decentralizzata in modo che sia accessibile a tutti

disponibile di una chat che divide e seleziona per lingua scelta, la sezione domande frequenti per toglierti dei semplici dubbi e un canale in continua attività sempre aggiornato

l’app è gestita da scienziati dell’ università di Stanford e quindi in mani esperte, in più mette a disposizione la possibilità di recupero del proprio portafoglio nel caso di smarrimento della sua password.

Svantaggi della Pi

Per ogni medaglia esiste il suo rovescio, e per Pi con questa “legge” non si modifica. Molte sono anche le persone a cui non piace questa nuova moneta digitale, definendola sospettabile. Anzitutto perché i dipendenti che conta ad ora, sono in realtà persone che utilizzano l’app stessa e quindi non ci sono figure ben delineate a differenza di qualsiasi altra criptovaluta.

Tra i vantaggi abbiamo visto inoltre che bisogna fornire i dati della carta d’identità e non solo, ci sono anche altri dati sensibili da fornire senza ancora nessuna sicurezza della propria privacy. Ci sono persone che giurerebbe che dopo averla utilizzata hanno notato dei giri strani sui propri conti bancari, anche se si parla di pochi dollari, che però moltiplicati per i milioni di utenti che utilizzano l’app, diventerebbe una cifra abbastanza congrua.

Come si usa Più e qual è il parere sostanziale

Esige solo poche pratiche semplici e veloci soprattutto grazie alla possibilità di accedervi velocemente dallo smartphone. Ogni 24 ore dovrai entrare nell’app e cliccare sulle icone per il mining. Il gioco sarà fatto e potrai direttamente tornare il giorno dopo.

Come abbiamo già visto in precedenza, usando un protocollo da considerarsi eco-sostenibile , non bisognerà avere paura che si scarichi velocemente la batteria del telefono.

Inoltre Pi coin permette una sola iscrizione per individuo grazie alla verifica della persona mediante l’inserimento di dati della propria carta d’identità e questo avviene per il semplice fatto che si vuole dare la possibilità a tutti di usare l’app. In sostanza è da considerare per il momento un progetto a lungo termine dove non ci sono ancora però i presupposti per considerare affidabile al 100%!