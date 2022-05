Aumento dei prestiti personali per i matrimoni: boom di richieste

Milano. Post pandemia da Covid-19 – come riportato dal Tgcom24 – si è registrato un boom di prestiti personali per svolgere i matrimoni. Si parlerebbe di un aumento sostanziale, dato che le restrizioni dalla pandemia sono state allentate e dunque si è creato un maggior via libera.

Ebbene sì, sono sempre più gli italiani che richiedono un prestito personale, a confermarlo uno studio effettuato da PrestitiMag , portale dedicato al mondo dei prestiti personali, che ha analizzato il mercato dei prestiti individuando questo trend in costante aumento.

La crescita però, non c’è stata soltanto rispetto al primo trimestre del 2021, bensì anche ai livelli prima che scoppiasse la pandemia del Covid-19.

Sempre più prestiti personali per sposarsi: i dati per il 2022

I finanziamenti necessari per sposarsi, pur nonostante non siano quantificabili, diventano sempre più grossi. Tra le spese per le nozze e per la cerimonia, non è difficile immaginare che potrebbero volerci anche 10.000 euro.

L’età media dei soggetti richiedenti invece, si aggira attorno ai 37 anni, che è si è ridotta positivamente rispetto alla media dei 40 anni pre Covid.

Per via delle agevolazioni e bonus economici istituiti dal Governo italiano, nonostante la forte disoccupazione, molte coppie sono sempre più convinte di voler fare il grande passo anche da giovani.

Le richieste per accedere al credito per organizzare il proprio matrimonio, sono aumentati del ben 46% se paragonato ai dati del 2021.

Il motivo per cui molti italiani si stanno rivolgendo alle società di credito per accedere al credito per i matrimoni, è legato al fatto che il Governo italiano ha allentato le restrizioni della pandemia Covid-19. Ciò ha permesso a molte coppie, di poter organizzare più serenamente il giorno più importante della loro vita.

Richieste di prestiti personali oltre il matrimonio: quali sono in aumento

Le richieste dei finanziamenti personali vanno oltre la celebrazione del matrimonio. Alcune banche e società finanziarie fanno notare che (sempre nel primo trimestre dell’anno 2022), gli italiani hanno richiesto mediamente €11.502.

Un valore più che positivo, considerando che rispetto al 2021 si è registrato un +4% ed anche più alto rispetto ai livelli pre pandemia, il cui totale era €11.200.

A trainare la positività dell’intero settore dei prestiti personali e non solo, potrebbe essere secondo gli esperti il nuovo fenomeno Buy now pay later . Un metodo di pagamento innovativo, che consente al consumatore finale di poter pagare dopo aver ricevuto la merce, permettendogli in questo modo di poter accendere una linea di credito da poter liquidare in un secondo momento.

A favorire l’aumento di richieste per il finanziamento personale, per matrimoni e altre tipologie d’accesso al credito finalizzato, sono i tassi di interesse agevolati. Nel primo trimestre del 2022, si sono mantenuti molto bassi, visto che negli anni precedenti non è andata esattamente così.

Il tasso più importante da tenere sott’occhio è il Tasso Annuale Effettivo Globale (anche noto come TAEG). Rispetto al TAN, il TAEG indica il costo totale necessario per affrontare il finanziamento.

Per poter limitare il capitale iniziale, molti richiedenti all’accesso al credito stanno valutando di sottoscrivere contratto con un piano di ammortamento più lungo, mediamente da 62 rate. Dunque in poco più di cinque anni, i soggetti beneficiari del finanziamento sarebbero disposti e sicuri di poter estinguere i loro debiti.

In concomitanza ai finanziamenti per sposarsi, sorgono anche le richieste di prestiti finalizzati per viaggiare. Tutti gli italiani e non solo, hanno un sogno nel cassetto: poter tornare a godersi le vacanze ed i momenti più divertenti, dopo aver trascorso due anni tra restrizioni e paure per via del Coronavirus.

Tassi di interesse agevolati, incentivi, bonus del Governo, formule innovative di pagamento per gli acquisti e meno limitazioni quotidiane, hanno fatto sì che gli italiani potessero richiedere più finanziamenti personali.

Se il trend mantenesse la stessa costanza di oggi, a fine anno ci sarebbe un ottimo incremento delle richieste.