Il costante sviluppo delle carte prepagate gratuite in Italia

Milano. Una delle innovazioni legate alla tecnologia che in Italia, ma anche nel resto del mondo, ha saputo godere di un’impennata notevole, è sicuramente quella della carta prepagata online gratis. Il fatto di disporre di una carta di questo tipo è sicuramente vantaggioso.

Le carte prepagate gratis non hanno costi nascosti che possano generare una brutta sorpresa. Questo è molto importante, soprattutto perché queste carte sono usate principalmente (ma non solo) da studenti o comunque da giovani che non hanno un reddito fisso sul quale possono contare.

Difficile dire quale sia la migliore carta prepagata, dato che ognuna di esse ha una caratteristica che potrebbe fare esattamente al caso vostro. Tra queste possiamo certamente nominare:

Hype Start

Mediolanum Card

Flowe

Ce ne sono ovviamente molte altre e tante altre ancora nasceranno nel prossimo futuro, visto anche il notevole sviluppo che hanno avuto negli ultimi anni.

Quante sono le carte prepagate al momento

Difficile riuscire a dire quante siano allo stato attuale delle cose le carte prepagate gratis online, dato che già ce ne sono molte e diverse verranno create.

Basterà fare una rapida ricerca sul web e potrete facilmente capire che si stima ce ne siano diverse decine da poter già utilizzare e grazie alle quali sarà molto facile fare qualsiasi tipo di operazione desiderate.

Per evitare brutte sorprese e non scegliere una carta che potrebbe crearvi qualche difficoltà in futuro, meglio seguire questo approfondimento su come scegliere carte prepagate gratis distinguendo i marchi realmente affidabili.

Rispetto a quelle che abbiamo citato prima, vogliamo assolutamente nominare anche Revolut, Tinaba e Mastercard Debit. Una carta prepagata gratis affidabile è il primo passo da fare da chiunque voglia risparmiare un po’ di denaro e non privarsi della possibilità di operare in ambito bancario e finanziario.

Qual è la stima di crescita delle carte prepagate

Ci sono dei costi nascosti che è bene considerare?

La carta prepagata è tendenzialmente una carta prepagata senza costi aggiuntivi e non vi dovrete quindi preoccupare di brutte sorprese. L’ideale per chi è particolarmente giovane e non può permettersi un vero e proprio conto corrente bancario che richiede un impegno economico di un altro tipo.

Al di là dei giovani, va detto che nessuno vuole pagare più del dovuto e anche tra le persone un po’ più grandi la carta prepagata gratuita ha riscosso e continuerà a riscuotere un successo a dir poco clamoroso, anche visti i molti vantaggi.

In pratica, è come avere a disposizione un conto corrente sempre in tasca e con la carta sarete in grado di fare qualsiasi operazione vogliate, dall’accredito dello stipendio, al pagamento di una bolletta, al mero e semplice prelievo da un bancomat.

La comodità di non avere un conto corrente associato

Non avendo la necessità di dover aprire a tutti i costi un conto corrente, vi risparmierete una montagna di documenti da firmare, le lunghe e noiose code agli sportelli e tutte quelle promozioni che non desiderate davvero, ma che la vostra banca tradizionale vi continua a proporre.

Non avrete fisicamente un conto corrente, ma potrete comunque fare tutte le operazioni bancarie che prevedono di avere un conto corrente. Questo è molto probabilmente il vantaggio più grande in assoluto di questo tipo di carte.

Tutti i vantaggi di un conto corrente, nessuno degli svantaggi che possono essere solitamente applicati ai possessori di un conto corrente. Spese contenute, nessun fastidio, facilità di utilizzo e la possibilità di poterla portare sempre con sé.

Le carte prepagate gratuite senza conto corrente sono una realtà della quale bisogna approfittare davvero e subito. Nessuna paura, non scadono dall’oggi al domani e avrete quindi certamente modo di informarvi a dovere per risolvere qualsiasi dubbio possiate avere.

Come poter reperire una carta prepagata gratis

Non c’è niente di più facile che reperire una carta prepagata gratis al giorno d’oggi. Basta guardarsi un po’ attorno su Internet e troverete centinaia di offerte, molto valide, che vi potranno indicare come fare tecnicamente a richiedere una carta prepagata.

La cosa che dovrete sempre tenere a portata sarà certamente un documento di identità valido, perché vi verrà richiesto in fase di iscrizione. Dovrete poi anche fornire il vostro codice fiscale e dovrete fare in modo che anch’esso sia in corso di validità.

Forse, la cosa più difficile che dovrete fare, sarà scegliere la carta giusta che faccia proprio al caso vostro. Vi consigliamo di fare un piccolo bilancio con tutti i fattori ben chiari davanti ai vostri occhi. In questo modo capirete cos’è più importante per voi e farete certamente meno fatica a scegliere.

Quali sono gli utilizzi più frequenti di una carta prepagata gratis

Tra gli utilizzi che vengono sfruttati più di frequente, da tutti i clienti che hanno deciso di approfittare dei vantaggi di una carta prepagata gratis, ci sono sicuramente:

Il pagamento nei negozi

Il prelievo di denaro contante

Il pagamento di bollette e spese varie

L’accredito dello stipendio

Il pagamento nei negozi

All’interno di qualsiasi negozio o di studio di un professionista, troverete senz’altro, per motivi legislativi, la possibilità di poter pagare qualsiasi tipo di prestazione con una carta. Il fatto di avere quindi sempre con voi una carta prepagata è di fondamentale importanza.

Il prelievo di denaro contante

Prelevare denaro contante da ogni luogo del Paese e anche in nazioni differenti è sempre importante, soprattutto quando vi trovate a dover per forza di cose pagare qualche servizio in questo modo. Nessun problema, praticamente tutte le carte vi permettono di prelevare denaro e alcune addirittura non prevedono alcun tipo di costo.

Le carte gratuite forse non sono ancora così diffuse come i bancomat, ma siamo certi che, anche grazie alle nuove generazioni, si avrà ben presto un cambio di rotta.

Il pagamento di bollette e spese varie

Facile e veloce nell’uso, le carte prepagate gratuite si dimostrano particolarmente versatili anche per pagare una qualsiasi bolletta, compilare un modello f24 per un pagamento di tasse o imposte e ovviamente anche per ricaricare il cellulare, quando il proprio credito sta per esaurirsi.

All’interno del vostro portafoglio non avrete più bisogno di piazzare carte diverse. Con una, funzionale e gratuita, avrete di certo tutto ciò di cui potreste avere bisogno.

L’accreditamento dello stipendio

Avete appena trovato il vostro primo lavoro e vi state chiedendo come fare per farvi accreditare lo stipendio, senza aprire un costoso conto corrente? Beh, nessun problema. Le carte prepagate gratuite dispongono infatti anche della possibilità di potersi vedere accreditato lo stipendio mese per mese e senza nessuna problematica.

In questo modo, risparmierete sull’apertura del conto e potrete comunque godere di tutti i vantaggi.

Le carte prepagate vanno forte anche tra i minorenni

Tutto quello che avete appena letto, può anche essere destinato con ancor maggior efficacia nel caso in cui si voglia acquistare una carta prepagata online gratuita per un ragazzo o una ragazza minorenne. Avrete modo di porre un limite al numero di operazioni che l’adolescente sarà in grado di fare, così come depositare gratuitamente i soldi direttamente sulla sua carta.

In questo modo avrete occasione di responsabilizzare vostro figlio e permetterli di avere un primo approccio col mondo degli adulti, per quanto riguarda la gestione del denaro.

Utile per qualche acquisto online anche di libri di testo scolastici, che solitamente sono un po’ più economici sulle piattaforme che offrono talvolta anche delle edizioni di seconda mano a prezzi stracciati.

La carta perfetta per chi va in vacanza

Qualora vostro figlio o figlia andasse in vacanza per un breve periodo e voleste essere sicuri di poter controllare le sue spese, questa è l’occasione giusta per registrarsi subito online e richiedere una carta prepagata gratuita.

Non dovrete aprire un conto corrente, potrete facilmente depositare del denaro aggiuntivo in caso di emergenze di qualsiasi tipo e avrete sotto controllo la situazione economica, per vedere quanto ha speso e talvolta anche dove.

Anche nel caso in cui il vostro ragazzo si trovi all’estero, avrete comunque modo di fare tutte le stesse operazioni, come se si trovasse all’interno del territorio italiano. Quindi, una carta versatile e davvero molto utile.

Per quale motivo le carte prepagate saranno il futuro

Oltre alle accattivanti caratteristiche che abbiamo già discusso in precedenza, siamo piuttosto certi che le carte prepagate gratuite saranno il futuro, anche per un altro motivo, che coinvolge buona parte della popolazione, non solo italiana, ma oseremmo dire mondiale.

Di fatto, la figura della banca, nel mondo, ha perso parecchia fiducia, anche a causa dei crack ai quali sono stati sottoposti diversi istituti di credito nel corso degli anni. Si sono spesso visti interventi da parte del Governo a sistemare delle situazioni piuttosto complicate.

La paura che queste difficoltà da parte dell’Istituto bancario, ricadano anche sui risparmiatori è grande. Si teme, spesso, di poter perdere i risparmi che sono stati affidati alla banca e quindi, molto spesso, si tende ancora a conservare i contanti a casa, mettendoli alla mercé di malintenzionati.

L’alternativa gratuita, sicura ed efficace è sicuramente quella che prevedere la registrazione al fine di ottenere una carta prepagata gratuita.