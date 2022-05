Prestitalia, bilancio 2021 approvato con 19,5 milioni di utile

Torino. – L’Assemblea dei Soci di Prestitalia ha approvato il bilancio 2021 della Società interamente controllata dal Gruppo Intesa Sanpaolo, che si è chiuso con ottimi risultati, presentando un utile netto di 19,5 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 7,7 milioni del 2020, e flussi finanziati pari a 635 milioni di euro.

In un contesto caratterizzato dalle incertezze legate al protrarsi della pandemia da Covid-19, la società del gruppo piemontese ha saputo rafforzare la sua leadership nel comparto della cessione del quinto con una quota di mercato di oltre il 10% in termini di flussi di erogazioni e 2,14 miliardi di euro di crediti in essere.

Nell’ambito del progetto di fusione per incorporazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo, dal 12 aprile 2021 Prestitalia ha assunto il ruolo di “fabbrica prodotto” del Gruppo torinese per la cessione del quinto dello stipendio/pensione e per l’anticipo del trattamento di fine servizio (TFS).