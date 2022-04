Poste Italiane: superate le 237mila carte Postepay nella provincia di Brescia

Brescia. Anche a Brescia Poste Italiane si conferma leader nei servizi dei pagamenti digitali, grazie alle 237 mila carte PostePay.

In Italia, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Innovative payments del Politecnico di Milano il giro d’affari ammonta a 327 miliardi, +22% rispetto al 2020 nonostante l’annullamento del piano Cashback da parte del Governo Draghi. Abitudini sempre più consolidate sulla scia della pandemia e degli incentivi.

Le carte di pagamento di Poste Italiane, confermano, anzi superano il trend evidenziato, infatti nell’ultimo anno sono salite a 2 miliardi le transazioni con le 29 milioni di carte di pagamento di Poste Italiane, con un incremento nel 2021 del 29% rispetto all’anno precedente. Numeri che testimoniano il ruolo di Poste Italiane quale motore di trasformazione digitale del Paese per una società sempre più cashless. In provincia di Brescia sono state emesse il 13% delle carte totali attive in Lombardia, con Postepay Evolution e Postepay standard che la fanno da padrone, entrambe con una quota del 44% di tipologie di carte richieste dai clienti.