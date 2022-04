Prestiti finalizzati e non finalizzati: la scelta dipende dalla necessità

Milano. I prestiti oggi disponibili presso banche e finanziarie sono molteplici, si va dai singoli prestiti personali fino ai mutui per l’acquisto della prima casa o per le imprese. Un modo per suddividere tale offerta è quello di scindere tra prestiti finalizzati e non finalizzati. Si tratta di termini poco noti, il cui significato è però abbastanza semplice da comprendere.

I prestiti non finalizzati

Un prestito non finalizzato è quello che il debitore richiede per spese varie, o per avere a disposizione della liquidità da utilizzare come meglio crede. In linea generale sono i prestiti con i tassi di interesse più elevati, perché non è possibile offrire un bene in garanzia, come invece avviene ad esempio con i prestiti ipotecari sulla casa. Sono finanziamenti non finalizzati i prestiti personali, o i prestiti con cessione del quinto. Queste due tipologie differiscono per una caratteristica importante: mentre per la cessione del quinto è necessario percepire una pensione o uno stipendio, per richiedere un prestito personale non è necessario essere un lavoratore dipendente o un pensionato. In ogni caso è sempre bene ricordare che quando ci si reca in banca per chiedere un prestito è necessario portare con sé la documentazione che attesti un reddito, di qualsiasi genere, da lavoro autonomo o dipendente, da rendita finanziaria, derivante da un affitto e così via.

I prestiti finalizzati

Un prestito finalizzato è correlato specificatamente all’acquisto di un bene o al pagamento di un servizio. Questo tipo di finanziamento può essere molto elevato, ma la somma richiedibile è sempre correlata alla spesa da sostenere. È un prestito finalizzato il mutuo per la prima casa, ma lo è anche il prestito richiesto contestualmente all’acquisto di un’automobile o di un grande elettrodomestico. È possibile chiedere un prestito finalizzato anche per ristrutturare l’abitazione, o per saldare il conto dell’hotel in cui si va in vacanza. Laddove questo finanziamento è necessario per l’acquisto di un bene, lo stesso funge da garanzia: nel caso in cui una o più rate non siano saldate la banca o la finanziaria divengono di diritto proprietarie di quanto acquistato.

Richiedere un prestito in Italia

Ottenere un prestito in Italia è abbastanza semplice per tutti coloro che possono attestare un reddito, di qualsiasi genere. Inoltre è importante ricordare che è sempre un titolo preferenziale non essere mai stati protestati e non avere alcun tipo di problema di solvibilità. Quando si richiede un prestito è necessario indicare i propri dati identificativi, così come consegnare alla banca la documentazione che attesti il reddito. Per un lavoratore dipendente o per un pensionato il CUD annuale è un documento utilissimo; per i lavoratori autonomi è necessario portare con sé il modello unico dell’anno precedente a quello in corso. Le rate mensili dovranno essere commisurate alle entrate, per garantire alla banca che il debitore non abbia difficoltà a saldarle ogni mese. Per quanto riguarda le condizioni offerte per i prestiti finalizzati o non finalizzati possono essere molto simili. I tassi di interesse dipendono da una lunga serie di fattori, tra cui la durata del periodo di ammortamento.