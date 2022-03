Addio ai contanti: con la pandemia aumentano i pagamenti digitali

(red.) L’epidemia da COVID-19 ha modificato radicalmente le abitudini degli italiani e ha avuto un forte impatto su moltissimi settori. Un recente studio di Paysafe ha registrato un’accelerazione nel passaggio dal contante ai pagamenti digitali, poiché le restrizioni attuate sin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria, hanno di fatto costretto moltissimi consumatori ad adattarsi rapidamente ad un nuovo modo di acquistare beni e servizi.

Nel corso del 2020 si è registrato un notevole incremento delle transazioni elettroniche a livello globale. Il repentino aumento delle richieste da parte dei consumatori in favore di pagamenti digitali durante la pandemia ha accelerato la transizione mondiale verso i pagamenti digitali e in qualche modo ha fatto da catalizzatore per la modernizzazione dell’industria finanziaria. Sempre più consumatori preferiscono strumenti di pagamento in grado di sostituire il contante, come carte di credito contactless, pagamenti tramite cellulare o criptovalute.

Con l’incremento dell’utilizzo di portafogli elettronici e pagamenti digitali aumenta anche la necessità di proteggere i consumatori da truffe e furti di identità digitale. Non solo per i settori che si affacciano ora nel mondo dei pagamenti digitali, come negozi, ristoranti, bar e piccole imprese, ma anche per trasferimenti di denaro internazionali, criptovalute e casinò online. Con Neteller e molti altri tra i migliori portafogli elettronici, i pagamenti digitali sono rapidi e sicuri, come viene approfondito su www.truffa.net.

L’ascesa del portafoglio elettronico: non solo pagamenti online

Un portafoglio elettronico non è altro che un servizio online che consente di utilizzare il proprio denaro da qualsiasi luogo in tutta sicurezza. Per effettuare un acquisto in rete con un portafoglio elettronico è sufficiente utilizzare un indirizzo e-mail e non è necessario indicare i dati della propria carta di credito al venditore. Il negozio o il venditore non avranno dunque accesso ai dati della carta di credito né alle coordinate bancarie, che rimarranno protette all’interno del portafoglio.

Grazie alle garanzie in materia di sicurezza e alle restrizioni dovute alla pandemia, i pagamenti elettronici hanno registrato una vera e propria impennata nel corso del 2020. Secondo la Banca Centrale Europea, prima della pandemia, l’80% delle transazioni in Europa avveniva attraverso i contanti. In Italia, a parte alcune eccezioni, come la provincia di Bergamo, si stima che questo dato fosse ancora più alto. Dopo le riaperture del 4 maggio, le transazioni digitali in Italia nei bar e nei ristoranti hanno visto un incremento del 55%. Dopo il primo lockdown, anche gli anziani, i più riluttanti a esplorare il mondo dei pagamenti digitali, non hanno potuto fare a meno dell’e-commerce”, spiega Randall Dishmon, un esperto di Invesco. Allo stesso tempo, moltissimi negozi e piccole aziende hanno dovuto creare dei canali di vendita online o passare ai pagamenti contactless, per proteggere clienti e dipendenti dal rischio di infezione. Nel dicembre 2020 Poste Italiane ha consegnato circa 27 milioni di pacchi , di cui 20 milioni legati all’e-commerce, con un aumento del 70% solo nella provincia di Brescia.

Gli incassi digitali sono inoltre supportati da un sistema di monitoraggio che riduce drasticamente il lavoro contabile di un’attività commerciale e i pagamenti elettronici rappresentano un considerevole vantaggio per negozi e piccole aziende locali. Tra i siti più popolari che offrono questo servizio ci sono Paypal, Skrill e Neteller, con i quali è possibile trasferire velocemente denaro, senza il rischio di incappare in frodi e furti di identità digitale. Questi fornitori di servizi, sono infatti tra i più utilizzati per effettuare acquisti e soprattutto per effettuare trasferimenti di denaro sui casinò online. Con Neteller, uno dei portafogli elettronici più gettonati in rete, è possibile sia effettuare versamenti, prelievi, nonché fare trasferimenti di denaro.

Le transazioni effettuate su casinò online con Neteller sono particolarmente affidabili e sicure, soprattutto per quanto riguarda i conti gioco, dove è assolutamente sconsigliato condividere i dati relativi alle carte di credito. Insieme a PayPal, è infatti uno tra i sistemi di pagamento elettronico più sicuro, veloce e con costi di commissione molto bassi.

Denaro contante: il 43% dei consumatori non lo usa più

Se è vero che per le piccole spese quotidiane il 64% degli italiani usa in via preferenziale il denaro contante, è pur vero che la pandemia e alcuni provvedimenti del governo, primo fra tutti il cashback, hanno incentivato i pagamenti elettronici. Quasi un terzo (27%) dei consumatori italiani ha dichiarato di aver trasferito denaro online a parenti e amici durante il primo mese di lockdown. Un ulteriore 15% degli italiani ha effettuato più di due trasferimenti nello stesso periodo, con l’1% che è arrivato a farlo almeno 11 volte. Infine, il 43% delle persone in Italia afferma di aver ridotto la gestione dei contanti a causa della crisi sanitaria.

Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill, NETELLER e Income Access di Paysafe ha dichiarato: “Il COVID-19 continua a essere un catalizzatore per il cambiamento nell’intero settore dei pagamenti. I consumatori sembrano passare alle offerte digitali, segnalando un netto passaggio nelle preferenze per metodi di pagamento veramente senza intoppi. Anche quando riapriranno le opzioni di trasferimento di denaro basate sui contanti, è improbabile che le preferenze verso le opzioni digitali, indotte dalla pandemia, diminuiranno. Una soluzione come Skrill Money Transfer è molto più conveniente rispetto a un tradizionale bonifico bancario ed è diventata una risorsa essenziale per le persone di tutto il mondo durante la crisi COVID-19. Poiché la fiducia dei consumatori e la consapevolezza dei vantaggi delle soluzioni digitali continuano a crescere, questo potrebbe rappresentare un’evoluzione permanente per il settore”.

Queste tendenze, emerse da una prima analisi sulle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19, potrebbero dunque modificare in modo permanente il panorama globale dei pagamenti.