Export e Pmi energivore, nuove misure finanziarie di Intesa Sanpaolo

(red.) Intesa Sanpaolo mette a disposizione nuove misure finanziarie immediate per supportare le PMI energivore e quelle con fatturato derivante in larga parte dall’export, specie verso Russia e Ucraina. Lo straordinario aumento dei prezzi non solo dell’energia, ma anche delle altre materie prime e l’impatto sul fatturato delle imprese esportatrici, motivano nuove soluzioni finanziarie, destinate alla gestione sia del rischio connesso all’aumento del prezzo di energia e gas, sia dei mancati incassi e della conseguente riduzione di fatturato

“Alcuni settori energivori trainanti dell’industria italiana subiscono gli effetti di un’impennata dei prezzi senza precedenti e altre imprese che vivono di export rischiano di abbattere il proprio fatturato a causa del conflitto in corso, commenta Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. “Molte delle nostre PMI affrontano ora nuove esigenze di liquidità e moratoria legate sia all’aumento delle voci di spesa sia alla mancata riscossione di crediti: Intesa Sanpaolo ha reso disponibili misure rapide e immediate a loro sostegno. La banca affianca le PMI anche nella fase più delicata, per evitare quanto più possibile nuove potenziali situazioni di crisi aziendale e rallentamenti nella realizzazione del PNRR”.