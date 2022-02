“Welfare for People”, Intesa Sanpaolo presenta il quarto rapporto

(red.) Intesa Sanpaolo ha presentato il quarto rapporto “Welfare for people”, rapporto su welfare azienda e occupazionale in Italia. Secondo la banca Il welfare aziendale può rappresentare una leva per le imprese per rispondere alle complesse sfide in atto. La risposta più importante fornita di fronte alla situazione emergenziale ha riguardato le coperture sanitarie.

Intesa Sanpaolo rivolge da sempre una rilevante attenzione al welfare aziendale e al suo ruolo di sempre maggiore importanza nell’integrazione del Welfare State sia in relazione alla dinamica della piramide demografica, considerando la accentuata tendenza all’invecchiamento del nostro Paese, che come generatore di valore per le aziende, i dipendenti e le realtà locali. Tale considerazione assume ancora maggior significato alla luce di quelle che sono le priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sulla base della esperienza consolidata maturata nel proprio ambito aziendale, Intesa Sanpaolo ha articolato progressivamente una ampia gamma di soluzioni per fornire risposta alle esigenze di welfare delle imprese, perfezionando anche opportune sinergie con la positiva esperienza che il gruppo Ubi ha maturato, e di integrazione previdenziale e sanitaria collettiva, il tutto arricchito dalla offerta di servizi bancari e assicurativi per i dipendenti.

Negli ultimi anni in particolare si è introdotta Welfare Hub, piattaforma di relazione digitale e multicanale che consente il servizio per la gestione dei programmi di welfare aziendale, dedicato alle imprese che scelgono di erogare ai propri dipendenti benefit sotto forma di beni e servizi in alternativa al pagamento in denaro, cogliendo così le opportunità offerte dalla normativa fiscale.

In ambito assicurativo, da giugno 2020, è stata introdotta la Polizza Collettiva Infortuni di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata al mondo business che permette di assicurare intere categorie di lavoratori e collaboratori dal rischio infortunio, sia per ottemperare agli obblighi dei CCNL/CIA di riferimento, sia per soddisfare l’esigenza dell’azienda di proteggere i propri lavoratori e collaboratori nel perimetro del welfare aziendale.

Nel 2021 si è poi proseguito nel percorso di implementazione delle coperture assicurative per le imprese con particolare attenzione ai profili sanitari collettivi con il Piano Sanitario Rimborso Spese Mediche e la Polizza collettiva malattie gravi, entrambe soluzioni elaborate da Intesa Sanpaolo Rbm Salute per le aziende interessate ad assicurare intere categorie omogenee di lavoratori.

Executive Summary versione Integrale