Bitcoin eco-friendly, i miner diventano green: estraggono criptovalute con l’energia sostenibile

(red.) Oggi i bitcoin rappresentano una realtà quotidiana per molti italiani, oramai conquistati dal mondo delle crypto e dagli investimenti in questo settore. Per non parlare delle aziende che fanno mining, “scavando” nella roccia del web e coniando bitcoin tramite la risoluzione di complessi problemi matematici. In tutto questo, però, emerge un problema: il mining consuma quantità enormi di energia, necessarie per alimentare dei server molto potenti. Da oggi, però, questa problematica potrebbe aver trovato una soluzione, ovvero l’energia sostenibile.

Le problematiche legate all’estrazione delle criptomonete

Come anticipato poco sopra, la genesi di criptovalute come i bitcoin – evitando termini troppo specifici – non è affatto difficile da capire e da spiegare. In pratica, queste criptomonete vengono generate mettendo all’opera dei server molto potenti, per la risoluzione di problemi matematici enormemente complessi. Questa azione viene chiamata mining e, al pari degli scavi nelle gallerie e nei giacimenti, permette di estrarre autentiche pepite d’oro: criptomonete più o meno celebri come Bitcoin o Ethereum.

Non è dunque una casualità il fatto che sono divenuti oramai numerosi gli ambientalisti che si sono scagliati contro i bitcoin, e i governi che hanno deciso di renderli illegali, proprio per via della loro natura non sostenibile. Si parla di paesi come la Cina, il Kosovo, l’Iran e a breve potrebbero aggiungersi in lista anche la Norvegia e la Svezia, da sempre molto attente al fattore ambientale. Al tempo stesso, le aziende che si occupano di mining potrebbero aver trovato la soluzione al problema: con la firma sull’accordo del clima, le imprese di mining passano all’utilizzo dell’energia sostenibile, come quella prodotta dagli impianti fotovoltaici, da quelli eolici e dalle centrali geotermiche.