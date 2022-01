Credito al consumo: prestiti finalizzati, di cosa si tratta?

(red.) Il mercato del credito al consumo è particolarmente ricco di offerte in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Tra queste troviamo i prestiti finalizzati. Ma di cosa si tratta? Con questa definizione facciamo riferimento a una forma di finanziamento concessa da alcune società finanziarie o eventualmente dalle banche, utili per acquistare un bene o un servizio di varia natura. Vediamo insieme quali sono i principali dettagli di questa soluzione nelle prossime righe.

Prestiti finalizzati: cosa sono?

Abbiamo detto che i prestiti finalizzati sono forme di finanziamento. L’erogazione della somma richiesta è subordinata all’acquisto di un bene o un servizio. Prestiti di questo tipo vengono richiesti per comprare un’autovettura, una moto, una televisione nuova, ma anche per una vacanza, piuttosto che per un corso di formazione. In altre parole la caratteristica essenziale dei prestiti finalizzati è proprio la presenza di tale bene/servizio, che tra l’altro dovrà essere dichiarato in fase di richiesta.

Questo significa che il cliente non otterrà in prima persona il denaro erogato dalla società finanziaria, perché a “incassare” sarà direttamente il negoziante. In linea di massima l’importo finanziato corrisponde al prezzo di vendita di quanto comprato, ma in alcuni casi potrebbe coprirne solamente una parte. Questo può accadere ad esempio per l’acquisto di un’autovettura o comunque di un bene di grande valore. Tale importo invece, non potrà mai essere superiore al prezzo di vendita.

A chi richiedere un prestito finalizzato

Il mercato del credito al consumo è particolarmente affollato di competitor in grado di proporre svariate soluzioni. Tra i tanti prodotti disponibili troviamo anche i prestiti finalizzati Compass, società leader di mercato capace di offrire formule sempre in linea con le esigenze dei suoi clienti. Un finanziamento di questo tipo può essere richiesto per diverse tipologie di acquisti.

Può infatti trattarsi di un nuovo arredo, dell’ultimo modello di televisore, smartphone, pc, auto, moto e molto altro ancora. Ma un nome come quello di Compass può rappresentare anche la soluzione perfetta per affrontare le spese legate a un matrimonio, piuttosto che alla ristrutturazione di un immobile o magari per sostenere spese mediche o dentistiche. I desideri che è possibile esaudire con un prestito finalizzato sono davvero numerosi.

Come funziona un prestito finalizzato

Indipendentemente dal fatto che si richieda un prestito finalizzato Compass o da altre società finanziarie, il funzionamento è sempre più o meno lo stesso. Ciò significa che la pratica solitamente viene inoltrata attraverso il negoziante (ma non necessariamente), e che la somma di denaro in caso di esito positivo verrà erogata direttamente a quest’ultimo. A sua volta l’esercente consegnerà il bene o il servizio al cliente.

Il consumatore dovrà soddisfare alcuni requisiti, tra cui la cittadinanza italiana, la maggiore età e il possesso di un reddito (da lavoro dipendente o autonomo). Per gli stranieri sarà necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di validità. Questo tipo di prestito solitamente prevede un’erogazione molto veloce, a meno che il richiedente non abbia avuto in passato problemi di solvibilità.

Il cliente avrà chiaramente l’obbligo di restituire quanto ottenuto con il finanziamento attraverso delle rate mensili di importo costante. Tale importo e il relativo numero delle quote sarà dichiarato sul contratto di finanziamento. Ad ogni dubbio, per ogni tipo di dubbio e domande, è sempre possibile fare riferimento al sito ufficiale della società finanziaria prescelta, che si tratti di Compass o di altre.