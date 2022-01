Assicurazione casa: tutti i consigli per scegliere la migliore

(red.) L’assicurazione di una casa è una soluzione sicuramente molto conveniente, perché permette di coprire delle spese impreviste, le quali possono diventare anche ingenti. Queste uscite economiche possono essere provocate da fenomeni che non si possono prevedere, come incendi, scoppi, danni provocati da terremoti, da agenti atmosferici o problemi che si causano a terzi. Gli eventi che si possono verificare infatti sono diversi e tutti possono far spendere somme consistenti. Per evitare tutto ciò, meglio stipulare contratti assicurativi opportuni e soprattutto con agenzie affidabili. I consigli per scegliere la migliore polizza assicurativa sono vari ed è necessario analizzarli tutti attentamente, per non commettere sbagli.

Assicurazione casa: come fare la scelta giusta



Quando si parla di assicurazione della casa, il discorso che si apre è molto ampio, perché sono numerosi i consigli da mettere in atto, per fare la scelta giusta. La prima cosa da fare riguarda un confronto attento, che tiene conto delle diverse soluzioni offerte da differenti agenzie e società assicurative. I prodotti sul mercato infatti sono numerosi e si dovrà optare per siti o compagnie estremamente sicure e affidabili. A tal fine, si può chiedere il parere di parenti, amici o conoscenti che hanno già stipulato contratti con alcuni professionisti. In questo modo, potranno consigliare al meglio come scegliere correttamente. Attenzione poi alla tipologia di polizza: esistono quelle online o quelle che vanno stabilite di persona, in presenza. In più occorre anche valutare le varie garanzie e chiedersi perché assicurare l’immobile. Per chiarire questo punto, si possono elencare le assicurazioni più richieste, come quelle che coprono dal rischio di furto e rapina, ma anche da danni causati a terzi, da calamità naturali e da scoppi o fiamme. Riguardo l’ultimo caso, un’ottima soluzione è rappresentata dall’apposita assicurazione incendio Europ Assistance , che tra l’altro offre anche tanti altri tipi di garanzia da poter selezionare. Esistono poi elementi accessori particolari da poter inserire nel contratto, come per esempio i quelli per danni provocati da animali domestici oppure allagamenti o per altri problemi causati da impianti non idonei o magari rovinati. Oltre a queste considerazioni però se ne possono anche indicare altre, per non commettere errori quando si deve firmare una stipula assicurativa.

Le informazioni a cui prestare attenzione

Oltre a una valutazione riguardante le possibili garanzie, sicuramente devono essere considerati anche i massimali, la franchigia, gli indennizzi. Tutte queste informazioni dovranno essere confrontate accuratamente e si dovrà preferire l’alternativa che offre un rapporto qualità-prezzo migliore. Per evitare errori, meglio non fidarsi immediatamente di costi troppo bassi, che poi potrebbero non soddisfare le proprie aspettative. In più un altro consiglio sarà quello di prestare attenzione anche a fattori come l’ubicazione della casa, i vicini, il valore dell’immobile. Tutto ciò può infatti essere d’aiuto per una scelta corretta. Come si è visto, l’importante è provvedere alla protezione del proprio domicilio e una soluzione assicurativa è senza dubbio un’ottima idea. In questo modo infatti non solo sarà protetta la proprietà, ma anche eventuali abitanti o persone che vivono nelle vicinanze, animali e oggetti di terzi. Si tratta quindi di un’alternativa vantaggiosa ed è per questo che deve essere valutata con attenzione.