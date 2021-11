Crédit Agricole, in Italia nei primi nove mesi balzo dell’utile a 789 milioni

(red.) Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nei primi nove mesi del 2021 è pari a 789 milioni di euro (+43% a/a). Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, un Gruppo composto, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

Il Gruppo Crédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported nei primi nove mesi del 2021 di 6,746 miliardi di euro (+62,2% a/a), con ricavi pari a 27,350 miliardi di euro (+7,8% a/a).