Investimenti a lungo termine, quali sono attualmente i migliori sul mercato

(red.) Per gestire i vostri conti trading bisogna iniziare a conoscere meglio l’argomento e nello specifico quello che riguarda gli investimenti e il gioco in borsa, sempre legato agli investimenti online. Scopriamo quindi insieme quali sono al momento i migliori investimenti da realizzare a lungo termine e cosa fare per accrescere il nostro profitto.

Titoli in crescita

Nel mondo degli investimenti azionari, i titoli in crescita sono come delle auto sportive Ferrari. Promettono una crescita elevata e, con essa, un elevato rendimento degli investimenti. I titoli in crescita sono spesso società tecnologiche, ma non è necessario che lo siano. Generalmente riversano tutti i loro profitti nel business, quindi raramente pagano un dividendo, almeno non fino a quando la loro crescita non rallenta. Le azioni in crescita possono essere rischiose perché spesso gli investitori pagheranno molto per le azioni rispetto ai guadagni della società. Quindi, quando arriva un mercato ribassista o una recessione, questi titoli possono perdere molto valore molto rapidamente. È come se la loro popolarità improvvisa scomparisse in un istante. Tuttavia, i titoli in crescita sono stati tra i migliori nel tempo.

Se avete intenzione di acquistare azioni di crescita individuali, vi consigliamo di analizzare attentamente l’azienda e ciò può richiedere molto tempo. E a causa della volatilità delle azioni in crescita, vorrete avere un’elevata tolleranza al rischio o impegnarti a detenere le azioni per almeno tre-cinque anni. Rischio/rendimento: i titoli in crescita sono tra i segmenti più rischiosi del mercato perché gli investitori sono disposti a pagare molto per loro. Quindi, quando arrivano i tempi difficili, questi titoli possono precipitare. Detto questo, le più grandi aziende del mondo – Facebook, Alphabets, Amazons – sono state aziende ad alta crescita, quindi la ricompensa è potenzialmente illimitata se riesci a trovare l’azienda giusta.

Fondi azionari

Se non sei abbastanza in grado di dedicare tempo e sforzi all’analisi dei singoli titoli, allora un fondo azionario, un ETF o un fondo comune, può essere un’ottima opzione. Se acquisti un fondo ampiamente diversificato, come un fondo indicizzato S&P 500 o un fondo indicizzato Nasdaq-100, otterrai molti titoli ad alta crescita e molti altri. Ma avrai un insieme di società diversificato e più sicuro rispetto a se possiedi solo poche azioni individuali.

Un fondo azionario è una scelta eccellente per un investitore che vuole essere più aggressivo ma non ha il tempo o il desiderio di fare dell’investimento un hobby a tempo pieno. E acquistando un fondo azionario, otterrai il rendimento medio ponderato di tutte le società del fondo, quindi il fondo sarà generalmente meno volatile rispetto a se avessi detenuto solo poche azioni.

Se acquisti un fondo non ampiamente diversificato, ad esempio un fondo basato su un settore, tieni presente che il tuo fondo sarà meno diversificato di uno basato su un indice ampio come l’S&P 500. Quindi, se hai acquistato un fondo basato su l’industria automobilistica, potrebbe essere molto esposta ai prezzi del petrolio. Se i prezzi del petrolio aumentano, è probabile che molti titoli del fondo subiscano un duro colpo. Rischio/rendimento: un fondo azionario è meno rischioso rispetto all’acquisto di singole posizioni e anche meno lavoro. Ma può ancora muoversi parecchio in un dato anno, forse perdendo fino al 30% o addirittura guadagnando il 30% in alcuni dei suoi anni più estremi.

Detto questo, un fondo azionario richiederà meno lavoro da possedere e da seguire rispetto alle singole azioni, ma poiché possiedi più società – e non tutte eccelleranno in un dato anno – i tuoi rendimenti dovrebbero essere più stabili. Con un fondo azionario avrai anche molti potenziali rialzi. Ecco alcuni dei migliori fondi indicizzati.

Fondi obbligazionari

Un fondo obbligazionario, sia come fondo comune che come ETF, contiene molte obbligazioni di una varietà di emittenti. I fondi obbligazionari sono generalmente classificati in base al tipo di obbligazione nel fondo: la durata dell’obbligazione, la sua rischiosità, l’emittente (azienda, comune o governo federale) e altri fattori. Quindi, se stai cercando un fondo obbligazionario, c’è una varietà di scelte di fondi per soddisfare le tue esigenze.

Quando una società o un governo emette un’obbligazione, accetta di pagare annualmente al proprietario dell’obbligazione un determinato importo di interessi. Alla fine della durata dell’obbligazione, l’emittente rimborsa l’importo principale dell’obbligazione e l’obbligazione viene rimborsata.

Un’obbligazione può essere uno degli investimenti più sicuri e le obbligazioni diventano ancora più sicure se fanno parte di un fondo. Poiché un fondo può possedere centinaia di tipi di obbligazioni, tra molti emittenti diversi, diversifica le proprie partecipazioni e riduce l’impatto sul portafoglio di un’obbligazione inadempiente.

Rischio/rendimento: sebbene le obbligazioni possano fluttuare, un fondo obbligazionario rimarrà relativamente stabile, sebbene possa muoversi in risposta ai movimenti del tasso di interesse prevalente. Le obbligazioni sono considerate sicure, rispetto alle azioni, ma non tutti gli emittenti sono uguali. Gli emittenti governativi, in particolare il governo federale, sono considerati abbastanza sicuri, mentre la rischiosità degli emittenti societari può variare da leggermente meno a molto più rischiosa. Il rendimento di un’obbligazione o di un fondo obbligazionario è in genere molto inferiore a quello che sarebbe su un fondo azionario, forse dal 4 al 5% annuo, ma inferiore sui titoli di stato. È anche molto meno rischioso.