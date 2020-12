Bper Banca sul podio dei Private Banking Awards 2020

(red.) Un prestigioso riconoscimento per Bper Banca è stato assegnato nei giorni scorsi dai “Private Banking Awards”, evento organizzato ogni anno dall’autorevole rivista specializzata “Private”, in collaborazione con Bfc Media e ForbesLive, che premia i principali protagonisti (banker, manager e società) del mercato italiano dedicato alla gestione dei grandi patrimoni e agli investimenti alternativi.

Attraverso una diretta streaming, moderata dal giornalista e coordinatore dell’evento Luigi Dell’Olio, è stato attribuito, per l’attività svolta in ambito private, il primo posto nella categoria “Top Banker Italiano” a Fabrizio Greco, responsabile della Direzione Wealth e Investment Management di Bper Banca.

“Questo importante riconoscimento è un premio da condividere con tutta la squadra di Bper – ha affermato Greco –. Ora dobbiamo confermarci su questi livelli impegnandoci nell’assicurare qualità di servizio ai clienti di Ubi in ingresso a febbraio e ovviamente a tutti i clienti private di Bper, puntando in particolare sul rafforzamento dei servizi di consulenza evoluta per il tramite della piattaforma Aladdin Wealth di BlackRock recentemente integrata in Bper”.