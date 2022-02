Zerocalcare sabato 12 marzo al Magazzino: le prenotazioni da martedì 1

(red.) Aprono martedì 1° marzo alle ore 12 le prenotazioni per l’appuntamento di sabato 12 marzo 2022 al Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia, dov’è stato organizzato un doppio incontro e conversazione con il fumettista romano Michele Rech Zerocalcare sulla serie Tv “Strappare lungo i bordi” e sul suo ultimo libro “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”. La giornata sarà strutturata su due turni, alle ore 16,00 e alle ore 20,30.

L’incontro sarà organizzato in modo da permettere la partecipazione in sicurezza a tutte e tutti coloro che avranno prenotato il proprio posto (qui), con attenzione e cura verso la tutela della salute collettiva. Quindi doppio turno (alle 16,00 e alle 20,30), posti contingentati (200 per turno), green pass base (vaccinazione, guarigione recente o tampone negativo), mascherina ffp2 obbligatoria per tutta la durata dell’evento.

Durante l’incontro sarà necessario evitare di mangiare e bere: la mascherina non dovrà mai essere abbassata o tolta. Sul posto saranno disponibili numerosi dispenser di gel igienizzante per le mani.

L’Enoteca-Libreria e il bar saranno aperti. (l’incontro con Zerocalcare sarà in un altro locale, separato).

E’ indispensabile prenotare il proprio posto su Eventbrite a partire dalle ore 12 di martedì 1 marzo.

Chi non riuscirà a prenotare un posto per assistere alla presentazione dal vivo, potrà seguire l’iniziativa in streaming sulle pagine Facebook CSA Magazzino 47 o sul canale YouTube Ctv Telestreet grazie alla regia di Ctv Telestreet.