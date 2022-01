VM18 Edition, Moca Teatro sabato 22 gennaio a Brescia

(red.) Prende il via sabato 22 gennaio alle 21.30 il percorso MOCA TEATRO con la rassegna Raccontami dell’Eros: 8 appuntamenti, in programma fino al 12 marzo, per parlare dell’amore in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più intriganti, metafisiche e sessuali. Nel nuovo spazio Mo.Ca Live di Palazzo Martinengo (via Moretto 78) le attrici e gli attori, protagonisti dei singoli spettacoli, racconteranno le passioni amorose, seguendo le proprie attitudini recitative: improvvisazione teatrale, letture in movimento e messe in scena.

VM18 Edition

Vietato ai minori di 18 anni

Sabato 22 gennaio ore 21.30

Alida Boniotti e Roberto Boer si scambieranno battute improvvisate ad alto contenuto erotico, mantenendo sempre la loro verve comica.

Nessun copione, nessuna sceneggiatura, ma tanto divertimento. Biglietto unico € 5 Prenotazione obbligatoria.