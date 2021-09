Vito Mancuso parla a Chiari del senso della vita

(red.) Un grande appuntamento per la rassegna “Un libro, per piacere!”, che lunedì 20 settembre fa tappa a Chiari, Prima Capitale Italiana del Libro. Il teologo Vito Mancuso incontrerà il pubblico in Duomo, alle ore 21,00, trattando i temi del suo ultimo libro, A proposito del senso della vita (Garzanti, 2021), in dialogo con Paolo Festa.

Il pensiero di Vito Mancuso suscita spesso accesi dibattiti per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, in campo etico e in campo dogmatico. Al centro del suo lavoro sta la costruzione di una teologia laica, nel senso di un rigoroso discorso su Dio, tale da poter sussistere di fronte alla filosofia e alla scienza.

Docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova, ha collaborato con diverse testate giornalistiche e programmi Rai, tra cui La Repubblica, dal 2019 Il Foglio e Radio3 Rai.

Mancuso ha all’attivo moltissime pubblicazioni: i suoi scritti, sempre estremamente stimolanti, ricevono grandissima attenzione dal pubblico. In particolare, L’anima e il suo destino, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Il principio passione. La forza che ci spinge ad amare, e Dio e il suo Destino (tutti editi da Garzanti); assoluti bestseller tradotti in diverse lingue.

Nel suo ultimo libro, A proposito del senso della vita, la filosofia di Vito Mancuso, dà un’àncora preziosa per tempi difficili: rinnovando il desiderio di antiche riflessioni, indica la strada per risalire alle radici profonde della propria coscienza, e insegna come il senso e la direzione della vita vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno: «Essere semplici, di quella semplicità naturale che sorge dal nostro interno, e che è il segreto della vera bellezza».

L’appuntamento con Vito Mancuso è per lunedì 20 settembre alle ore 21:00 a Chiari, in Duomo (P.zza Zanardelli). L’evento è gratuito con numero di posti limitati. Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla

Biblioteca di Chiari 030.7008333 o mandando una mail a biblioteca@comune.chiari.brescia.it