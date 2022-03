“Visite Ispettive a impianti industriali Autorizzazione Integrata Ambientale”, un incontro in Confindustria

Confindustria Brescia organizza un evento intitolato “Visite Ispettive a impianti industriali Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) effettuate nel periodo 2018-2021 in provincia di Brescia – Esiti e spunti di riflessione”, in programma lunedì 28 marzo alle ore 14.30 nella Sala Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia).

All’incontro, riservato a tutte le imprese industriali, associate e non, in Autorizzazione Integrata Ambientale – in particolare a titolari e responsabili aziendali – interverranno:

Fabio Astori, vice presidente di Confindustria Brescia con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza

Stefano Cecchin, presidente Arpa Lombardia

Fabio Cambielli, direttore Arpa Brescia

Elena Noce, incarico di funzione – Autorizzazioni Integrate Ambientali

Le imprese assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono sottoposte, con una frequenza da annuale a triennale, a visite ispettive alle installazioni da parte di Arpa, che prevedono l’esame di tutti gli aspetti ambientali interessati.

L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare gli esiti delle attività ispettive di Arpa Brescia in ambito Aia nel periodo 2018-2021, le principali e più frequenti non conformità riscontrate e i suggerimenti per applicare al meglio le prescrizioni autorizzative per non incorrere in sanzioni.

