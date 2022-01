(red.) Martedì 11 gennaio, alle 20,30, sulla piattaforma zoom visita online “Raffaello nella Pinacoteca di Brescia”, curata da BidiBrescia-Il Mosaico guide turistiche.

Perché una lezione su Raffaello giovane? Perché nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia sono esposti due capolavori del grande artista e appartengono entrambi ai primissimi anni della sua attività: l’Angelo e il Cristo Redentore. Il primo è parte della più antica opera documentata di Raffaello, risalente al 1501, la smembrata Pala di San Nicola da Tolentino, il secondo è il Cristo Redentore, particolarmente affascinante trattandosi con ogni probabilità di un autoritratto del pittore nei panni del Gesù benedicente.

Costo di partecipazione al webinar: accesso di un computer con una persona partecipante 7 euro, costo per la partecipazione di ogni persona in più con lo stesso computer 3 euro.

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 030 291497 – cell. 340 5144570 – 347 8831629; info@bidibrescia.com