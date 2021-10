Visita guidata (gratuita) alla Quadra di Sant’Alessandro

(red.) Riprende il programma delle visite guidate organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune di Brescia, in coordinamento con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Le visite si terranno durante i fine settimana, a partire dal 23 ottobre fino al 18 dicembre 2021 (inclusa la ricorrenza dell’Immacolata dell’8 dicembre) e saranno condotte da guide turistiche autorizzate di “Guida Artistica” e “Oltre il Tondino”.

Le visite guidate saranno gratuite fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo e le prenotazioni si potranno effettuare all’Infopoint di via Trieste 1, tramite telefono al numero 030/3061266, via WhattsApp al numero 342 6058111 o tramite e-mail infopoint@comune.brescia.it

I primi appuntamenti saranno sabato 23 ottobre alle 10 e domenica 24 ottobre alle 15.

Sabato 23 ottobre alle 10 (punto di incontro: corso Cavour davanti a Birbes) la visita sarà dedicata alla Quadra di Sant’Alessandro.

Collocata nella zona sud-est della città, verranno scoperti alcuni dei segreti che si celano in superficie e nel sottosuolo, dall’eclettica Palazzina Stacchini, progettata dal fiorentino Ulisse Stacchini (lo stesso della Stazione Centrale di Milano), alla storia del Molin del Brolo. Lungo il percorso la chiesa omonima (la cui visita all’interno è prevista il 14/11 alle 15), il palazzo che ospitò Stendhal, quello il cui portone doveva essere tenuto aperto per poterne ammirare il bel giardino, la Sala Azzurra e quella di Diana, fino a ritracciare l’elegante atelier di Edwige Bellman, la sarta viennese di Gabriele D’Annunzio.