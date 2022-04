Visita guidata alla chiesa di San Giacomo dei pellegrini

Brescia. Il programma delle visite guidate proposte da Oltre il Tondino questo fine settimana parte sabato 23 aprile alle ore 15.30 quando, dopo la chiusura invernale, riprendono le visite guidate alla chiesa di San Giacomo al Mella, la chiesa dei pellegrini in via Milano 111.

Certi luoghi sono speciali, raccontano storie uniche che si perdono nel tempo, quando l’accoglienza era regola.

La chiesa di San Giacomo è uno di questi, oggi è nascosta fra le pieghe del traffico, attenta alle auto che non devono sbagliare svincolo quando si immettono in tangenziale.

Una visita guidata ad un luogo difficilmente visitabile, un’occasione per scoprire ed esplorare un tassello importante della città che dal XII racchiude testimonianze artistiche e storiche di Brescia. Contributo: 9 euro.

La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it