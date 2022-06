Visita guidata al Polittico Averoldi di Tiziano

Brescia. Sabato 4 giugno alle ore 10 Oltre il Tondino propone una visita guidata alla scoperta del Polittico Averoldi, l’opera di Tiziano che ha segnato un punto di svolta nella pittura bresciana, nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dal suo posizionamento nella collegiata dei Santi Nazaro e Celso a Brescia rappresenta l’esperienza di ammirare un vero capolavoro dell’arte da vicino.

Prepariamoci a incontrare Tiziano, il grande pittore del Rinascimento, a 7 metri d’altezza. Si potrà ammirare l’opera dritta davanti a noi: i dettagli, le sfumature da un punto di vista inedito.

Contributo di 13 euro per persona: 8,00 + 5,00 per il biglietto. Ritrovo: davanti alla Collegiata dei Santi Nazaro e Celso. Visita guidata riservata a 14 persone interamente all’interno di una chiesa, l’uso della mascherina è raccomandato.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it.