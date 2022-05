Viale Piave, assemblea pubblica (a Sant’Eufemia) sui lavori di riqualificazione

Brescia. Martedì 17 maggio alle 20.30, nella Sala San Paterio del Museo delle Mille Miglia (viale della Bornata 123, a Sant’Eufemia), è in programma un’assemblea pubblica sul tema “Nuove riqualificazioni urbane in viale Piave”, per il ciclo “Incontriamoci”, organizzata da Urban Center Brescia con la partecipazione del consiglio di quartiere Porta Venezia. Interverranno l’assessora all’Ambiente, al Verde ed ai Parchi sovraccomunali Miriam Cominelli e l’assessore alla Rigenerazione urbana e al Commercio Valter Muchetti.

L’assessora Miriam Cominelli illustrerà gli interventi di riqualificazione in programma in viale Piave: la piantumazione di nuovi alberi, la contestuale sostituzione di quelli ammalorati o non più in grado di sostenere i venti forti dovuti al cambiamento climatico e l’installazione di nuove panchine nella zona delle scuole Carducci e Ungaretti.

L’assessore Valter Muchetti riferirà riguardo alla piscina comunale e informerà i cittadini su alcuni interventi di decorazione proposti dall’associazione True Quality​ che riguardano la parete esterna della scuola Carducci e il pavimento del campo da basket. Infine, darà comunicazioni riguardo al piano comunale di protezione civile.