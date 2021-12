Via Milano 59, dialoghi sulla pandemia con il libro “Manifesto della Cura”

(red.) Questa settimana l’Associazione “Via Milano 59” di Brescia propone due incontri aperti al pubblico. Il primo è in programma giovedì 9 dicembre alle 20,15, presso Mandacarù di via Villa Glori 10/b, presentazione del libro “Manifesto della Cura” ediz. Alegre con la co-traduttrice e filosofa Marie Moïse. Dialogherà con la relatrice Daniela Pietta, filosofa ed esperta di educazione sessuale.

La pandemia ha svelato la centralità sociale dei lavori di cura: badanti, infermiere, lavoratrici domestiche, fattorini, rider e addetti alle pulizie hanno dominato per giorni la scena pubblica. Ma anche se di cura oggi si parla tanto, l’incuria continua a regnare sovrana. Il sistema neoliberista l’ha infatti ridotta a questione individuale, da comprare sul mercato, con una progressiva privatizzazione dei servizi sanitari, sociali e alla persona che privilegia i profitti sulle vite di tutte e tutti noi. Ma se i ricchi possono delegare i propri bisogni quotidiani a soggetti oppressi (donne e migranti) come possiamo dare vita a sistemi in cui l’interdipendenza degli uni dagli altri sia finalmente riconosciuta, in forme solidali e paritarie? A questa ed altre domande risponderemo in un confronto aperto sui temi di mutualismo, cura, interdipendenza. Green pass e prenotazione consigliata scrivendo a: viamilano59@gmail.com