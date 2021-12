Via Milano 59, canti natalizi e mercatino di Natale

(red.) L’associazione “Via Milano 59” di Brescia propone per sabato 11 dicembre, alle 17,30, una rassegna di Canti Natalizi e il Mercatino di Natale.

Le Cantore, Quartetto vocale di musica popolare Tiziana Porteri, Maria Nastasio, Livia Castellini, Primarosa Bosio accompagnate dall’amico suonatore polistrumentista Pierfrancesco Lovisetti, presentano: “Viaggio a Betlemme“, breve rassegna di canti natalizi della tradizione lombarda

e trentina.

Nel corso del pomeriggio: mercatino di Natale, con oggetti artigianali per raccogliere fondi per l’associazione.

Necessario Green Pass, prenotazione consigliata a: viamilano59@gmail.com (posti limitati).