“Vesti la Natura”: serata creativa alla Casa Museo di Cerveno

(red.) Nell’ambito della rassegna “Estate nel Parco 2021”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (BS), propone per giovedì 19 agosto una serata presso la Casa Museo di Cerveno BS.

“Sarà un’occasione per ritrovarsi, vedersi e ascoltarsi, dopo un lungo periodo di contatti virtuali e distanti tra i soci. Sarà anche il momento per guardarsi allo specchio e vedere come LOntànoVerde sta evolvendo: una nuova veste grafica, un rinnovato sforzo comunicativo sui canali social esistenti e l’apertura di un nuovo profilo Instagram, corrono di pari passo alla spinta di valorizzazione e promozione dell’attività associativa e, al contempo, delle peculiarità, professionalità e passioni dei singoli soci.

A partire dalla creatività di una presenza storica tra le fronde de LOntànoVerde, la Maestra d’Arte Cesy Ciotti, ecco nascere il progetto “Vesti la natura”: il tratto di penna della nostra scopre, osserva e racconta gli animali presenti nella nostra valle e uno tra loro, il potente ed evocativo cervo, si trasforma in serigrafia grazie al rapporto sinergico con gli amici di Fairenough, esempio di imprenditoria giovanile ad elevato impatto etico.

Vi invitiamo a venire a conoscerci e scoprire cosa facciamo, come lo facciamo e soprattutto perché lo facciamo. Vi invitiamo ad ammirare i disegni di Cesy Ciotti che saranno in mostra alla Casa Museo proprio a partire dal 19 agosto. Vi invitiamo a guardare e toccare quelle che non sono semplici magliette, ma veri e propri oggetti d’arte: capi d’abbigliamento prodotti da una filiera controllata e sostenibile che garantisce un equo compenso a chi vi opera, serigrafati manualmente a uno ad uno dai detenuti ed ex detenuti del carcere torinese Lorusso Cotugno in un processo di rinascita e di rivincita.

Vi invitiamo a guardare tutto questo con occhi nuovi, come noi abbiamo iniziato a fare nel 2004, anno di fondazione di questa Associazione. Vi aspettiamo!!! ”

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.

Obbligo essere muniti di green pass.

Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali e a mantenere il distanziamento.

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE: offerta libera

Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com