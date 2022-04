Verolavecchia, omaggio a De André del gruppo musicale Stile Libero

Verolavecchia. Il gruppo musicale StileLibero e la Commissione culturale G. Montini sono lieti di presentare lo spettacolo “Una goccia di splendore. Omaggio a Fabrizio De André”, in scena sabato 9 aprile alle ore 21.00 al Teatro Giorgio Montini di Verolavecchia.

Ventuno brani del cantautore genovese, scelti tra i suoi più rappresentativi, saranno eseguiti dal vivo, preceduti da una breve introduzione che ne contestualizzerà la genesi e ne spiegherà il significato.

Il gruppo musicale StileLibero è nato nel 1994 con l’intento di coltivare e diffondere la musica dei principali cantautori italiani e stranieri, proposti al pubblico in chiave prevalentemente acustica.

Un percorso segnato dall’esibizione in molte piazze e teatri della provincia, e dall’uscita di due CD di cover: “Siamo stati naviganti” e “Una goccia di splendore”, fresco di stampa.

Saranno sul palco: Carlo Rossini (voce, chitarre), Antonio Del Vecchio (voce, pianoforte), Renato Giacopini (voce, tastiere), Lorenzo Resini (contrabbasso, basso), Alessandro Todeschini (batteria, percussioni).